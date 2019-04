El Manresa recupera el lideratge a Castelldefels

Veure per creure. Quan només queden quatre jornades per cloure's el campionat, el Manresa és el nou líder, això si, amb permís del segon classificat, el Viladecans, que té un partit pendent. Això, gràcies al triomf solvent dels d'Andreu Peralta aquest migdia al camp del Vista Alegre per 0 a 2 i a l'empat del propi Viladecans a casa del Lleida B. També han fallat en aquesta jornada la Muntanyesa (4-1 a Tàrrega) i l'Andorra (2 a 2 a Gavà).

Els manresans han forjat el triomf gràcies a una bona primera part, amb gols de Manel Sala (min 23) i de David Sánchez (min 37). A la represa, amb 0 a 2, el Manresa s'ha refiat en excés i el joc ha estat més obert, tot i que sense passar per moltes angúnies.