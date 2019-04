Nadal cau eliminat del Godó a mans de Thiem

El número cinc del rànquing ATP, l'austríac Dominic Thiem, va destronar el rei de la terra batuda i del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Conde de Godó, Rafa Nadal. El tennista de Manacor i onze cops campió del Godó va dir adeu en les semifinals després de cedir per un doble 6-4 davant la seva bèstia negra. Thiem, que va jugar a un nivell molt alt, va poder guanyar un Nadal que no va tenir la seva millor tarda. L'austríac va trencar el servei de Nadal en el cinquè joc del primer set i va repetir amb un altre break en el cinqùe joc del segon set. En l'altra semifinal, el rus Medvédev, revelació del torneig, va desfer-se en tres sets del número 7 del rànquing per 4-6, 6-3 i 5-7. Aquest matí, a les 11 h, es disputarà la gran final del Godó, entre Thiem i Medvédev, a la pista central Rafa Nadal.