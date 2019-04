Sito Alonso: «Hem de fer molt bona feina per guanyar»

El tècnic madrileny de l'UCAM, Sito Alonso, afronta el seu desè partit a Múrcia, després de tres victòries, sis derrotes i els tres dar-rers partits perduts, volent mostrar optimisme. El seu equip no va jugar la setmana passada, ja que es va ajornar el duel contra el Madrid, i els rivals directes van vèncer. A més, ahir va guanyar el Delteco i ara és cuer. «Pensava que seria més fàcil alliberar la ment després d'una jornada de descans», va explicar a la prèvia, «però és normal que la gent negativa es deprimeixi veient que els rivals guanyen. Sabíem que podia passar, però les situacions difícils no se solen resoldre amb comoditat i requereixen l'esforç de tots. Espero que els jugadors es contagiïn no del meu optimisme, sinó del meu realisme. Crec que depenem de nosaltres mateixos si fem la feina ben feta».

Això sí, Sito Alonso no es va estar de lloar el Baxi, fins al punt de dir que «haurem de fer la feina massa ben feta per poder lluitar per la victòria. Són la revelació de la competició, fan un joc magnífic, tenen confiança i han guanyat davant de tres rivals que s'estan jugant molt amb una solvència sorprenent».

En aquest sentit, l'entrenador del conjunt murcià va voler tornar «a les dinàmiques. Quan passen coses negatives depèn tot d'elles, i la seva era bona. Han solucionat totes les dificutats, no només ara la baixa de Fisher, sinó abans la de Renfroe i Doellman. Han fitxat molt bé i, a més, el grup ha acollit molt bé els nous jugadors. El bloc que han conservat de la LEB els ha donat una solvència bona en el vestidor, i la feina que ha fet el Joan [Peñarroya] és fantàstica». A més, «el públic de Manresa torna a generar una dificultat molt gran a l'hora de jugar a camp contrari. La concentració no és fàcil amb la gent a prop i fent soroll, però també ho hem treballat».