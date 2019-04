La Titan Desert es posa en marxa avui amb dotze ciclistes de casa nostra

La duríssima i singular cursa de bicicleta de muntanya Titan Desert arriba a la catorzena edició amb el número de participants més gran de la seva història, un total de 675 ciclistes, una xifra que ha comportat que els organitzadors anuncïin que no oferiran un nombre de places superior en properes edicions, per garantir un millor servei als ciclistes. La prova d'enguany inclou un total de sis etapes, amb inici a Merzouga i final a Madrid. L'etapa inicial d'avui, que també acabarà a Merzouga, tindrà un recorregut total de 107 quilòmetres, mentre que la més exigent, de 125 km, arribarà dijous, entre M'ssici i El Jorf.

L'equip manresà TBellès Cannondale hi estarà representat per set ciclistes. Núria Picas, que debuta a la Titan Desert, serà una de les corredores de l'equip bagenc, amb Misha Sekulova i Maria Mercè Pacios, totes dues amb més experiència en la cursa marroquina. Els representants masculins a la prova del TBellès Cannondale seran Roberto Bou, Guillem Muñoz, Ramon Sagués i Joselu, tots ells amb participacions anteriors a la Titan Desert. Sagués va quedar segon en l'edició de la temporada passada, mentre Bou va pujar al podi per segon any seguit, després de finalitzar segon en l'edició del 2017. Ambdós tornaran a intentar batre el seu gran oponent, Josep Betalú, que ha guanyat la Titan Desert els darrers tres anys.



Quatre berguedans hi seranA més dels integrants del TBellès hi haurà cinc ciclistes més de les nostres comarques, quatre d'ells de la comarca del Berguedà: Ricard Calmet, de Guardiola de Berguedà; Xavi Caballol, de l'Espu-nyola; Josep Itó, de Berga, i Lluís Fígols, d'Avià. El darrer participant de casa nostra serà el paralímpic manresà Ignasi Àvila, que anirà acompanyat de Joan Font, de Vilanova i la Geltrú.