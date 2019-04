Victòria bàsica contra un rival necessitat

Quan només falten sis partits per a la final de la fase regular de la lliga Endesa (per a uns, ja que d'altres tenen duels ajornats), és complicat trobar un adversari que no s'hi jugui res. Però dins de les necessitats, hi ha categories. El Baxi Manresa, immers del tot en la lluita per entrar al play-off, al qual podria accedir amb dues victòries més, tot i que és possible que en necessiti tres, tanca avui el seguit de disputes davant de rivals de la zona baixa de la classificació. De moment, va derrotar amb claredat el Delteco i el Gran Canària. Avui toca el torn de l'UCAM. Estratègicament, el triomf és bàsic abans d'entrar en una setmana de bojos, amb tres partits davant del potent Baskonia a domicili i contra dos rivals directes, l'Andorra i el Joventut, que poden determinar les possibilitats de l'equip de Joan Peñarroya abans de cloure la la lliga a casa amb el Fuenlabrada i amb el viatge a Saragossa.

Segurament per això, el Baxi no es pot refiar, i les desventures de la competició, en forma de problemes físics, li ho recorden a cada jornada. L'equip jugarà sense Corey Fisher, que en té per un mes, com a mínim, i possiblement sense un Erik Murphy que no fa net de la lesió, una fasciïtis plantar encara per confirmar. Tot i que en la prèvia no estava descartat, és possible que, tal com va passar a Las Palmas, avui no hi sigui i que Joan Peñarroya hagi de tirar molts minuts de Zubcic, reubicar Sima a jugar de quatre, o recórrer a un Paco del Águila que, per variar, és en fase de readaptació després d'una lesió de llarga durada.



Rival molt físic

Justament perquè no s'hi val a badar, Peñarroya ha volgut, en la prèvia, destacar les virtuts d'un UCAM Múrcia que té una plantilla tan llarga i profunda com el seu compte de derrotes a la lliga. En els universitaris debutarà el pivot jamaicà Kyle Hunt, i han caigut de la llista l'escorta Àlex Urtasun i l'ala-pivot croat Damjan Rudez, ja que Sito Alonso només en pot convocar dotze.

Peñarroya destaca de l'UCAM que «no estan en una bona situació i això segurament accentua les seves virtuts. Són un equip físic que planteja partits complicats però que en els cinc o sis darrers partits tenen una mitjana de 94 punts anotats. Això parla d'un conjunt amb molta capacitat individual per anotar i els fa perillosos». Segons el seu punt de vista, «plantejaran un partit físic i dur perquè disposen d'una rotació extensa. Ens preparem per a diferents situacions de partit. Sabem que carreguen bé el rebot ofensiu i que tenen molt desequilibri en l'un contra un amb Booker, Doyle i Soko. A més, han incorporat un jugador que sembla bon atleta i que juga per damunt de l'anella». Tampoc no creu que la posició a la classificació afecti l'UCAM ja que «són bastant imprevisibles. Tenen homes que un dia et poden fer 40 de valoració i en el partit següent, fer-la negativa. De tota manera, quan un equip lluita per les últimes posicions, es pot equivocar més en la presa de decisions».

Sobre les pròpies baixes, Peñar-roya comenta que «les haurem de substituir entre tots com hem fet fins ara», i respecte de Sergi Garcia, «ve a ser ell i a ajudar, no a ser Fisher».