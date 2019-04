Arnau Lavilla, del Manresa FS, és campió a l'estatal benjamí de futbol sala

El jugador del Manresa FS Arnau Lavilla s'ha proclamat campió d'Espanya de futbol sala en la categoria benjamí amb el combinat de Catalunya, entrenat per l'olesà Jordi Barrero, ex tècnic també del club manresà.

Lavilla, que a més és el capità de la selecció catalana, va ser l'autor d'un dels gols de la final que va tenir color groc i vermell, imposant-se Catalunya per 5 sa 1 a Aragó. El jugador del Manresa FS va ser l'autor del tercer dels gols.

A Sant Javier (Múrcia), el combinat català ha aconseguit aquest cap de setmana una fita històrica tenint en compte que és la primera vegada que guanya l'estatal de la categoria benjamí. A les semifinals, els catalans van fer una exhibició, imposant-se a Múrcia per un contundent 2 a 9, amb dos gols d'Arnau Lavilla

Es dona el cas que Arnau Lavilla és resident a Corbins (Lleida) i ha fer fer uns 230 km cada dia d'entrenament (tres a la setmana) per anar al Pujolet. Un sacrifici que està donant fruits a aquest jove esportista. Cal recordar que l'any passat, amb l'equip benjamí del Manresa FS, ja va aconseguir els títols de Lliga i de Copa. Amb aquesta formació, dirigia per Marc Cirera, va participar en el Campionat d'Espanya de clubs superant la fase prèvia celebrada a les Balears i quedant a les portes de jugar la final al caure en el partit de semifinals amb el Puerto de Ceuta a Badajoz.