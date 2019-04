Barça - Liverpool: un cop guanyada la Lliga, toca la Champions

El FC Barcelona d'Ernesto Valverde arriba a les semifinals de Champions com a campió de lliga després de la victòria al Camp Nou contra el Llevant, però el Barça no té temps per celebrar el títol. Els blaugranes reben aquest dimecres a les 21 h a un Liverpool que vol redimir-se de la final perduda contra el Madrid el curs anterior. El Barça tindrà la difícil papereta de batre, al Camp Nou, al rival més dur que li podria haver tocat en el sorteig, el Liverpool de Jurgen Klopp.



Barça i Liverpool arriben amb tots els jugadors disponibles

El 'Txingurri' podrà comptar amb tots els seus jugadors excepte Rafinha, que continua recuperant-se d'una llarga lesió. En el cas dels 'reds', fins a tres jugadors estan tocats però podrien arribar al partit: Fabinho, Lallana i Roberto Firmino. El davanter brasiler és una amenaça per qualsevol defensa pel seu dinamisme en el joc ofensiu, i això s'accentua quan aconsegueix combinar amb Mané i Salah, els seus companys d'atac.

L'egipci no està podent aguantar el ritme que va brindar la passada temporada però segueix sent un dels millors atacants del panorama mundial. Davant, però, tindrà a un Messi que arriba en un molt bon moment de forma i que té entre cella i cella guanyar la Lliga de Campions.



El balanç és favorable a l'equip anglès

Barça i Liverpool s'han enfrontat en vuit ocasions des del seu primer partit l'any 1976 que va acabar amb victòria pels 'reds'. Des d'aquell partit fins l'últim que van disputar el 2007, el Liverpool té un balanç favorable amb tres victòries respecte a les dues del conjunt blaugrana i tres empats. Si la dinàmica continua, veurem un partit ajustat que es decantarà per detalls.



El belga Kuipers arbitrarà el Barça - Liverpool

Björn Kuipers és l'àrbitre designat per la UEFA de cara al partit d'anada de les semifinals de la Champions entre Barça i Liverpool. L'holandès és un àrbitre amb una certa fama de permissivitat, fet que no té perquè ser un problema en aquest partit ja que cap dels dos equips tenen un estil de joc dur a l'hora de defensar.



El Camp Nou es vestirà de gala

Després de tres anys consecutius sense arribar a les semifinals del màxim campionat de clubs europeu, el Camp Nou rebrà als jugadors dels dos equips amb un mosaic format per 90.000 cartolines que tenyiran l'estadi de blaugrana i mostraran el lema "Ready to color Europe" (Preparats per donar color a Europa).