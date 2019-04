El Calaf cedeix dos punts als últims segons a Viladecavalls

El Calaf va empatar davant el Viladecavalls en un partit que va dominar durant més de 60 minuts però en què va acabar donant ales als vallesans després de rebre una expulsió. Els primers compassos van estar controlats per un Calaf que va saltar a la gespa amb ganes de deixar el títol de lliga pràcticament sentenciat. Per la seva banda, el Viladecavalls va cedir la iniciativa en tot moment als anoiencs, i es va limitar a tancar-se al darrere esperant que li arribés la seva oportunitat al contraatac. Abans del descans, el Calaf va trobar la recompensa a aquest domini amb dues dianes d'Alfred Martínez i Isidre Marsiñach. A la represa, el guió del partit no va variar, fins que, a poc més d'un quart d'hora per a la conclusió, l'àrbitre va indicar una pena màxima en contra dels visitants i va mostrar la vermella directa a Urs. Els locals van transformar el penal i en el darrer sospir van aconseguir l'empat a 2 definitiu.