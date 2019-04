El Girona respira i llasta les opcions de Lliga de Campions del Sevilla

El Girona va aconseguir ahir una victòria balsàmica a Montilivi en imposar-se al Sevilla per 1-0, amb gol de Portu, amb la qual cosa surt dels llocs de descens i llasta les opcions de Champions del quadre de Joaquín Caparrós.

Després d'onze partits sense guanyar com a local, l'equip d'Eusebio Sacristán es va fer creditor d'un triomf imprescindible que el col·loca amb dos punts d'avantatge respecte al Valladolid, que marca ara el descens.

Per al Sevilla, que sabia que un dels seus rivals a la màxima competició europea, el València, havia perdut, el partit de Girona va ser una altra estació més en el seu calvari lluny del Ramón Sánchez Pizjuán i no va ser capaç ni tan sols de puntuar. A més, va perdre per al duel de divendres que ve davant el Leganés l'argentí Ever Banega, el seu cervell, per vermella directa al darrer minut.

Conscients de la necessitat de frenar la pèssima ratxa que els martiritzava, els pupils d'Eusebio Sacristán –que dimecres, l'endemà que el Girona encaixés la sisena derrota seguida en perdre contra un rival directe com el Valladolid, va ser ratificat com a entrenador del conjunt de Montilivi– van ser superiors al Sevilla des del xiulet inicial.

Van obligar el quadre de Joaquín Caparrós a esperar les seves oportunitats per sortir al contraatac. D'una d'aquestes vertiginoses transicions va néixer, de fet, la primera ocasió clara del partit. Va ser al minut 13, quan Munir El Haddadi es va plantar sol davant Bono, encara que el porter marroquí va estar més encertat en l'un contra un. El rebuig el va recollir Wissam Ben Yedder a la frontal de l'àrea, però la rematada va sortir fregant el pal dret de la porteria de Bono. Lluny d'espantar-se, el Girona, resilient, va fer gala del seu orgull, del seu amor propi, i va continuar acostant-se amb perill als voltants de Tomas Vaclik, que, amb intervencions com la que va protagonitzar al minut 22 per desviar a córner un potent cop de cap de Bernardo Espinosa, es va erigir en el futbolista més destacat dels sevillistes en el primer acte.

L'espigat central colombià, que havia jugat al planter del conjunt andalús, va tornar a intentar-ho passada la mitja hora de joc, quan va estavellar una altra rematada de cap al travesser. L'exhibició de determinació del Girona es va accentuar en la segona meitat. Rebel·lant-se contra el gris present que el turmentava, contra l'estadística que indica que cap dels equips que al llarg de la història de LaLiga han encadenat més de deu partits com a local sense guanyar han aconseguit la permanència, els blanc-i-vermells van continuar perseguint el triomf. Van estar a punt d'aconseguir-ho mitjançant Marc Muniesa, que al minut 53 va inquietar l'arquer txec del Sevilla amb un xut lleugerament desviat. I van acabar celebrant-ho en el minut 61, quan Portu, incombustible, va culminar una combinació amb Cristhian Stuani i Pere Pons signant el seu vuitè gol de la temporada, un gol que va provocar el deliri a les grades de Montilivi, que no gaudien d'una victòria del Girona des de feia més de sis mesos.