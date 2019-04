El Joanenc ofega el Berga a la segona part i s'uneix a la festa dels primers

El Joanenc ha tornat a pujar al tren capdavanter de la lliga després d'imposar-se al Berga, segon classificat, i d'aprofitar la desfeta del líder Gramenet. El partit va començar molt de cara per als interessos local. Valentín va aprofitar un rebuig en una falta lateral penjada per Riki per enviar la pilota al fons de la xarxa i posar l'1-0 en el marcador al minut 2 de partit.

A partir del gol, els groguets no es van trobar còmodes damunt del terreny de joc i els berguedans ho van aprofitar per imposar el seu ritme i ser superiors. En una acció de contraatac a mitjan primera meitat, el visitant Joanet va ser capaç de posar la igualada inicial amb l'empat a 1 gol. Els jugadors bagencs no van saber trobar la manera de fer mal a un Berga que portava la batuta a favor seu però que tampoc va gaudir d'ocasions gaire clares per marxar amb avantatge al descans. Amb el resultat d'empat a 1 gol es va arribar a la mitja part.

A la represa, l'entrenador local, Marc Viladrich, va fer un canvi tàctic, va canviar la defensa de cinc per posar un home més al mig del camp i desconnectar el conjunt blanc-i-vermell. Alberto Criado al minut 65 va ser capaç d'aprofitar una pilota centrada al segon pal per posar el 2-1 i deixar l'enfrontament molt de cara per als locals. Quan millor es trobava el Joanenc el visitant Oriol Dalmau va fer un fort xut creuat que va ser aturat amb el peu del porter local Baquero. Acte seguit, i pràcticament en la continuació de la jugada, Criado va enviar una passada a l'espai per a Rebollo, qui va rematar al pal, però Eric Márquez, molt atent al rebot, va enviar la pilota al fons de la porteria i va sentenciar els tres punts amb el definitiu 3-1. En el tram final els jugadors entrenats per Joan Prat van intentar a la desesperada avançar línies per retallar distàncies i posar-se de nou dins del partit, però els jugadors de casa van saber mantenir les embestides per vèncer.

Amb aquesta victòria el Joanenc es troba a cinc punts del líder Gramenet, mentre que el Berga es manté segon empatat a punts amb el tercer, Parets, i amb el quart, Ripollet. La setmana vinent el Joanenc visitarà el camp d'un Can Parellada necessitat de punts i el Berga rebrà el Masnou.