El Joventut s'aprofita d'un Barça pendent del partit d'Istanbul

El Joventut es va imposar amb absoluta justícia al Barça, ahir a l'Olímpic de Badalona; ho va fer 12 anys després del darrer triomf com a local davant els blaugrana. El partit es va trencar de forma ja definitiva al tercer quart, quan la defensa local i els triples (15 de 30 per als badalonins i 9 de 23 pel que fa als blaugrana) van marcar les diferències. El Barça, que té el seu partit clau dimecres a la pista de l'Anadolu Efes, va quedar lluny d'un nivell excel·lent i el Joventut sí que va estar molt motivat en la lluita per entrar al play-off. La Penya atrapa el Baxi, amb 16 victòries, però es manté setè, ja que té un partit més, el de la derrota a Tenerife (79-72) de dimecres passat.

El Joventut va començar amb una gran contundència però els de Pesic només perdien per cinc punts (20-15) al final del primer període. El segon va començar amb un duel de triples i la Penya es mantenia davant quan es va arribar al descans (39-34). Amb un 49-39 en l'arrencada del tercer quart, els locals es van escapar, aprofitant triples de McFadden i de Harangody. El Barça no tenia ni encert ni les urpes esmolades i perdien per 58-51 al minut 27, que era un 68-52 tres minuts després. El darrer quart no va aportar cap veritable reacció del Barça, que va veure com el Joventut mantenia la tranquil·litat i el domini.