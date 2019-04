L'eficàcia del Gironella en el joc aturat derrota el Navàs

El Gironella va sumar una nova victòria a casa davant un lluitador Navàs que va no va cedir fins al segon temps. El tram inicial de partit va estar marcat pel penal que l'àrbitre va decretar a favor dels locals i que Pol Ginestà va convertir per situar l'1 a 0 en el marcador. Arran del gol encaixat, el Navàs va començar a augmentar la intensitat i va trobar l'empat en una jugada aïllada gràcies a una diana de Peña. Això no obstant, no va inquietar el Gironella, que es va fer amb el domini absolut del partit i va acabar trobant el premi deu minuts abans de la mitja part amb el gol de Castaño en un còrner.

En la tornada dels vestidors, el Gironella no es va refiar i ràpidament va establir un avantatge clar de 3 a 1 en l'electrònic amb un altre gol d'estratègia, obra de Riccardo Bertolio. A partir d'aleshores, el Gironella en va tenir prou amb mantenir el domini de la pilota per assegurar-se un nou triomf.