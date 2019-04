La Legion Race aplega a l'Oller del Mas els adeptes a les curses d'obstacles

Reeixida estrena a l'Heretat Oller del Mas d'una de les curses d'obstacles més dures i esperades pels aficionats d'aquesta modalitat atlètica en expansió. Quasi 1300 corredors es van reunir, entre les matinals de dissabte i diumenge, a la finca bagenca per superar les difícils barreres que caracteritzen la Legion Race, tot convertint el Bages en l'epicentre de les curses d'obstacles durant el cap de setmana.

La jornada de dissabte només va incloure dues proves dirigides als millors especialistes: la de 14 km i 30 obstacles, anomenada Combatant, que es va iniciar a les deu del matí, i la de 6 km i 20 obstacles, coneguda com a Fast, que va començar a dos quarts de dotze. La matinal es va completar amb tres tandes populars de la cursa més llarga, las Combatant, amb 150 corredors cadascuna, i amb quatre de la Fast, la prova més curta de les tres distàncies que ofereix la Legion Race.

La primera cursa de diumenge al matí, de la modalitat Soldier, és a dir, de 10 km i 25 obstacles, va reunir els millors especialistes de l'Estat, atès que formava part del calendari de l'OCRA (Lliga Estatal de Curses d'Obstacles) i, a més, era puntuable per a l'europeu. Tal com és habitual, l'ens que regula les curses d'obstacles competitives no ofereix resultats provisionals, i els definitius no es fan públics fins dos o tres dies després de cadascuna de les proves.

Les curses de categoria elit de les modalitats Combatant i Fast, i fins a quatre tandes populars de les tres distàncies, van completar la jornada dominical.