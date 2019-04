L'Espanyol convoca el central manresà Lluís López per jugar contra el Betis

El central de l'Espanyol Naldo Gomes no va entrar ahir a la llista de convocats per al partit d'avui contra el Betis, al Benito Villamarín (21 h), segons va informar el club després de la sessió d'entrenament de la tarda del conjunt espanyolista. El defensa brasiler pateix una lesió de grau 1 a la musculatura isquiotibial de la cama esquerra. El migcampista Esteban Granero és baixa per acumulació de targetes grogues. Alfa Semedo i el manresà del planter Lluís López són les altes en els plans de l'entrenador, Joan Francesc Ferrer Rubi. La convocatòria la formen Roberto, Diego López, Duarte, Dídac, Javi López, Hermoso, Lluís, Pedrosa, Alfa Semedo, Víctor Sánchez, Darder, Melendo, Álex López, Marc Roca, Borja Iglesias, Sergio García, Fer-reyra, Puado i Wu Lei.