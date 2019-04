El Manresa posa fil a l'agulla a Castelldefels

Veure-ho per creure-ho. Quan només resten quatre jornades per cloure's el campionat, el Manresa és el nou líder; això sí, amb permís del segon classificat, el Viladecans, que té un partit pendent. I és líder gràcies al triomf solvent dels d'Andreu Peralta al camp del Vista Alegre per 0 a 2.

El partit a Castelldefels va començar amb un Vista Alegre molt fort, amb una forta pressió, però sense crear perill real a la porteria defensada per Pol Busquets. Les aproximacions més compromeses van ser diversos llançaments de cantonada defensats molt bé pels visitants.

Després d'aquests primers minuts d'una certa incomoditat, el Manresa va agafar el mig del camp i va començar a dominar el seu rival. Al minut 23, Joel Priego va fer una bona jugada des de la banda dreta assistint David Sánchez; aquest va xutar i el porter local Tomás, amb dificultats, va rebutjar la pilota als peus de Manel Sala, que no va perdonar i va fer pujar el primer gol al marcador. Amb el 0 a 1, els blanc-i-vermells van mostrar-se encara més superiors al Vista Alegre. Al minut 37, Florent va ser objecte d'una falta al mig del camp. Sergi Soler va servir de pressa a la dreta cap a Solernou i aquest, tal com venia, va centrar als peus de David Sánchez, que va engaltar un bon xut i va ser l'inapel·lable 0 a 2.

A la represa, els manresans van sortir refiats tenint en compte el resultat favorable i es van veure superats pel Vista Alegre, tot i que no van tenir gaires oportunitats de gol. Va destacar una bona intervenció de Pol Busquets al minut 67, que va evitar el 2 a 1 amb una gran intervenció. En la recta final del matx, el duel es va descontrolar i el Manresa va tenir ocasió de sentenciar encara més amb un contracop molt favorable que no va saber aprofitar.



Òscar Pulido, incorporat

Al camp del Vista Alegre, el porter suplent del Manresa va ser el jove Òscar Pulido, fitxat del juvenil del Gimnàstic de Manresa, equip que fa unes jornades va acabar la seva competició a la Divisió d'Honor.