La prioritat del Cadí la Seu és poder disputar l'Eurocup

L'objectiu institucional, econòmic i esportiu del Sedis Bàsquet és poder disputar l'Eurocup. El club s'hi inscriurà segur. I després se cercaran els suports necessaris, que hi haurien de ser, com Andrea Vilaró va demanar des del centre de la pista en el parlament post-partit després de caure (73-74) en el segon partit de semifinal contra l'Spar Citylift Girona. Europa és el gran atractiu que oferirà el Sedis Bàsquet, des de la modèstia, a les jugadores que pretén. Començant per la majoria de la plantilla que aquest dijous va finalitzar la temporada. Més enllà de la qualitat de les jugadores, el club té molt clar que una de les claus de l'excel·lent curs realitzat ha estat la química al vestidor. La qualitat humana del grup. I no es volen ingerències nocives. D'aquí que es vulgui anar amb peus de plom.

Bernat Canut (i tot l'equip que l'ha acompanyat) hauria de ser el capità del vaixell. Cent per cent confirmat no hi ha res. Però per poc que es pugui garantir un grup amb prou prestacions –sent conscients que repetir el tercer lloc a la lliga serà una quimera– i amb un nivell elevat de renovacions, el tècnic urgellenc continuarà un any més com a màxim responsable tècnic. La plantilla, quant a jugadores, tindrà les mateixes onze fitxes que ha tingut aquest curs. Anar a Europa no comportarà, en principi, un increment en el nombre de jugadores. Sí que s'haurien de reforçar posicions per tal que els relleus durant els partits puguin ser de més durada i qualitat.

Això no vol dir que el Sedis Bàsquet no estigui satisfet de totes i cadascuna de les jugadores. Ben al contrari. Però és clar que hi ha posicions que cal reforçar per voluntat pròpia i altres places que potser caldrà cobrir si hi ha alguna marxa. D'Andrea Vilaró és de la primera que se n'espera resposta. Se sap que té una oferta, així ho asseguren fonts del club urgellenc, del Perfumerías Avenida de Salamanca.

De fet, aquesta qüestió ja es va posar sobre la taula o es va començar a tractar a Vitòria en el marc de la celebració de la Copa de la Reina. El Sedis Bàsquet voldria saber en qüestió de dies, pocs dies, el posicionament de l'escorta, que anant cap als 26 anys està en la seva plena maduresa.