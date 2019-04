Robert Bou guanya la segona etapa de la Titan Desert

Segona jornada de la Titan Desert i primera victòria per a l'equip del TBellès Cannondale. El barceloní Robert Bou, biker de 24 anys de la formació manresana s'ha tret l'espina de l'estrena de la prova, diumenge, en la qual només va poder ser setzè i va quedar molt allunyar del líder, Josep Betalú, En un dia ple de dificultats per a la majoria de participants, en un perfil que s'ha qualificat com a dakarià i 102 quilòmetres entre Merzouga i Ouzina, Bou s'ha imposat amb 4 minuts de diferència sobre Pau Salvà i 4'36'' sobre Josep Betalú. El diumenge Bou havia quedat enrere oer unes molèsties en un peu però ha sabut donar el millor de si en la segona etapa: "vaig tenir aquest problema físic i hi vaig pagar, però tenia moltes ganes d'atacar i tot ha sortit bé. He fet tota l'etapa en solitari ,un dia cent per cent Titan, amb moltes dunes, amb navegació en estat pur i havíem de sortir amb tot el necessari a la bicicleta per pasar la nit".

Cal destacar la quarta posició en la jornada d'un altre corredor del TBellès, el fruitosenc Guillem Muñoz que ha arribat a 5'32'' de Bou i que puja al tercer lloc de la general. Magnífica la desena posició del tàndem d'Ignasi Àvila i Joan Font, del Bultzaki Team. En categoria femenina, Núria Picas anava just al costat d'Anna Ramírez i Ramon Gabriel però ha errat el camí en una de les dunes i ha perdut el contacte. La ciclista del TBellès ha entrat en quarta posició a la meta a 23'03'' de la vencedora, Anna Ramírez, que s'aferma al liderat i ha entrat per davant de Ramona Gabriel i Anna Jördens. Cinquena ha estat Mikaela Sekulova, del TBellès Girls, a 30'36'' de la vencedora.