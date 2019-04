El Sallent té un dia espès i es veu remuntat a la segona meitat amb el Matadepera

El Sallent no va poder certificar virtualment la permanència després de perdre per la mínima davant d'un rival directe, el Matadepera. El conjunt bagenc no va disputar un dels seus millors partits i es va veure remuntat per un conjunt visitant que es va endur els tres punts sense fer res de l'altre món. Durant la primera meitat l'equip local no es va trobar còmode damunt del terreny de joc. Els visitants tampoc no van gaudir d'arribades i no van inquietar en cap moment la porteria defensada per Rando. Just abans d'arribar al descans, els blaugrana van inaugurar el marcador amb un gol des dels onze metres de Caicedo.

Amb aquest resultat es va arribar al descans. A la represa, semblava que el conjunt dirigit per Jesús Pelfort ja en tenia prou amb el gol per endur-se la victòria, i el partit va donar un guió inesperat. El Matadepera va poder empatar el marcador després d'aprofitar una errada defensiva dels locals. Quan faltaven deu minuts per al final, el Sallent no va saber defensar bé una falta lateral, i els visitants van marcar de cap l'1-2. Els bagencs a la desesperada van intentar fer el gol de l'empat però no van tenir la seva millor tarda.