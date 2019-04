La tercera etapa de la Titan Desert se suspen per la mort d'un biker espanyol

La tercera etapa de la Titan Desert, que s'havia de disputar aquest dimarts entre Ouzina i Merzouga serà neutralitzada i s'ha suspès per la mort del biker espanyol Fernando Civera. Aquest ciclista aficionat de 46 anys ha mort en patir una aturada cardíaca quan es trobava en una zona complicada de la segona etapa, de 102 quilòmetres, que acabava a Ouzina i que ha vist la victòria de Robert Bou de l'equip manresà TBellès. És la primera mort en els 14 anys que es disputa la Titan Desert la prestigiosa prova de BTT pel desert del Marroc que engunay té la participació de destacats exciclistes professionals com Abraham Olano, Purito Rodríguez, Haimar Zubeldia o Sylvain Chavanel. Hi ha una participació de 675 bikers.

Joan Porcar, director executiu de la Titan Desert, i Manu Tajada, director de la cursa, han comunicat la notícia: "és un pal enorme, mai t'ho esperes, no estàs preparat per això. Quan han arribat les assistències a la zona han intentat reanimar-lo però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Estava en una zona molt difícil i ha mort a conseqüència de l'aturada cardíaca que ha tingut a primera hora de la tarda". El cadàver del ciclista està sent traslladat a la localitat d'Er Rachidia i aquest dimarts se suspèn la competició en senyal de dol