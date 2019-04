Les gimnastes de l'Egiba entren a la final de la lliga com a segon millor equip

Amb la baixa per lesió d'Andrea Carmona, i amb el reforç de la xilena Simona Castro (té 30 anys i va ser olímpica a Londres el 2012 i a Rio de Janeiro el 2016), l'equip femení de l'Egiba va mostrar un alt nivell competitiu a la tercera fase de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística de clubs celebrada a València, la darrera abans de la gran final del juny a Gijón.

A la Primera Divisió, les manresanes, actuals campiones de les competició, van aconseguir una destacada segona plaça darrera del conjunt balear del Xelska (els dos van quedar separats per poc més de dos punts).

L'Egiba va formar amb Lorena Medina, Carla Font, Mar Palliso, Laia Font, Berta Monteagudo, Berta Franquesa, Aina Solà i Simona Castro. D'aquestes, Lorena Medina va ser la millor classificada en quedar quarta amb 49.700 punts, darrere de Cintia Rodríguez (Xelska) amb 52.734, Alba Petisco (CGE Les Moreres) amb 51.734 i laura Bechdeju (CGA Salt amb 50.500.

Per a la final, per a la qual l'Egiba espera poder comptar amb Andrea Carmona (es recupera d'un esquinç al genoll) es preveu una aferrissada lluita per les places de podi entre el Xelska, l'Egiba, el CGA Salt i el CGA l'Hospitalet, els quatre primers classificats després de les tres fases prèvies celebrades enguany. L'entitat manresana està pendent de si reforçar-se amb una gimnasta estrangera per a aquesta cita definitiva que tindrà lloc a Gijón.