La setmana amb 3 partits que pot decidir

El Baxi Manresa continua molt ben situat per entrar al play-off del títol malgrat l'evident disgust de diumenge en caure derrotat al Nou Congost per l'UCAM Múrcia (86-96). Pels 40 punts clavats per un Askia Booker, l'MVP a la lliga en aquesta jornada, que va acabar sent imparable per als manresans en tot el partit i a la decisiva recta final, amb 13 punts seguits. I pels àrbitres, sobretot el principal, el col·legiat aragonès Carlos Peruga, qui va acabar expulsant el tècnic Joan Peñarroya amb 2 tècniques, la segona al darrer minut.

Arribar al cinquè lloc ha quedat més lluny per aquesta derrota i el triomf de l'Unicaja a Màlaga amb el San Pablo, però l'objectiu era i és classificar-se per als play-off. I la setmana vinnet el Baxi tindrà tres partits molt seguits que han de definir si ho aconsegueix. S'ha de recordar que ara al Manresa li falten cinc partits i per entrar a les sèrie pel títol n'hauria de guanyar un mínim de dos.

Diumenge que ve, a les 19.30 hores, s'enfronta al Baskonia, que va quedar eliminat de la Final Four, la seva, pel poderós CSKA. L'equip de Vitòria és el tercer a la classificació de l'ACB i per al Baxi el partit és tot un repte per intentar competir i no repetir les pallisses a les pistes del Reial Madrid (una derrota per 34 punts) i del Barça (36). El cap de setmana passat, ho va fer un Montakit Fuenlabrada que va discutir la victòria fins als darrers minuts.

Després. el divendres dia 10 de maig, a les 19.15 hores, es jugarà un partit crucial amb l'Andorra. Els d'Ibon Navarro, que rebran al seu pavelló el Monbus Obradoiro aquest diumenge, acumulen quatre derrotes seguides i a Manresa han de lluitar per no quedar fora dels play-off. Es va guanyar de 5 punts al Principat.

El diumenge 12 de maig, en horari matinal (12.30 h) es jugarà a l'Olímpic de Badalona. Un matx de rivalitat i que arribarà carregat pel desenllaç al Congost del mes d'octubre (derrota per 65-66) amb unes decisions arbitrals que van ser adverses i molt recordades. El que passi en els 3 partits en una setmana del Baxi marcarà si els vermells tindran molta pressió les últimes jornades: el dissabte 18 a casa amb el Fuenlabrada i el diumenge 26 a Saragossa.

Del sisè a l'onzè lloc hi ha sis equips amb possibilitats de ser als play-off, entre els vuit primers. En la hipòtesi més realista, ara n'hi ha quatre, dels quals haurien de classificar-se'n tres, amb l'Andorra i el San Pablo Burgos més allunyats.

El Baxi és sisè amb 16 victòries, 7 en la segona volta. El Joventut també en té 16 i dels partits pendents tres són a casa (l'UCAM, el Baxi i l'Estudiantes) i només un és com a visitant (amb el Baskonia). Ara vuitè és el Tecnyconta Saragossa, qué té 15 victòries, amb un parell de partits a fora (a Fuenlabrada i Las Palmas) més tres com a local (San Pablo, Reial Madrid i Baxi). L'Iberostar Tenerife, novè amb 15, té quatre partits per jugar: tres de visitant (seran a Lugo, Santiago i Fuenlabrada), i un en pròpia pista (Andorra). Precisament l'equip del MoraBanc és ara desè amb els seus 13 triomfs, i ha de jugar tres partits de local (Obradoiro, Barça i Breogán) més dos visites (al Baxi i a l'Unicaja. Al San Pablo, també amb 13, n'hi queden tres a fora (amb Tecnyconta, Baskonia i Breogán) i dos a casa (UCAM i Madrid).