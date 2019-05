La botiga Señor de Barcelona crida l'atenció dels aficionats del Liverpool. Descobreix per què

Aficionats del Liverpool que van arribar uns dies abans de la celebració del partit de la Champions d'aquest dimecres amb el Barça al Camp Nou van aprofitar per fer turisme per Barcelona i entonar els seus himnes per animar l'equip. Entre ells, una cançó dedicada al jugador brasiler Bobby Firmino. La lletra diu: «Passa-li la pilota i farà un gol cada vegada. Sí señor».



Rac-1 en va anar a fer el seguiment i el periodista encarregat va explicar que als aficionats anglesos els havia cridat l'atenció el cartell d'una botiga del Passeig de Gràcia relacionada amb la seva cançó. En concret, la manresana Señor.



No totes les anècdotes dels aficionats reds han estat simpàtiques. Un episodi lamentable va ser el viscut a la Plaça Reial de Barcelona, on els anglesos van llançar a una font un turista asiàtic d'edat avançada i un venedor ambulant de cerveses.





Disgusting behaviour from one Liverpool 'fan' in Barcelona who pushes a local into the fountain ?



Those filming and laughing are just as bad ?pic.twitter.com/hTgxtJcw3H