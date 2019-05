El Camp Nou rep una final anticipada

Els dos grans favorits a endur-se la Champions League aquesta temporada afronten avui (21.00 hores) l'anada de les semifinals del campionat continental. El Barça i el Liverpool jugaran al Camp Nou un partit que serà, més que mai, decisiu en vista a la tornada.

El Barça ha fet del Camp Nou el seu gran bastió, on no perd des de l'any 2013 en les semifinals davant el Bayern de Munic (0-3). Els partits fora de casa són més complicats per als blaugrana, que van caure en les darreres tres edicions de Champions per uns resultats molt voluminosos en contra a domicili en els quarts de final. Aquest any no ha perdut cap partit fora de casa però tampoc han sigut precisament un tràmit per al Barça, que va empatar a Lió en els vuitens i a Milà davant l'Inter en la fase de grups. Per tant, els blaugrana necessiten més que en qualsevol altre partit una victòria contundent que deixi els anglesos amb molt poques opcions de capgirar l'eliminatòria en la tornada a Anfield.



El Liverpool pateix fora de casa

D'altra banda, el Liverpool ha passat mals moments a la Lliga de Campions en els partits fora de casa. Van perdre els tres partits fora de casa, incloent-hi amb l'Estrella Roja, i només van aconseguir anotar un gol a París en tots els partits. Tot i la mala ratxa, en la fase d'eliminatòries ha millorat considerablement el registre, amb victòries davant del Bayern i Porto a domicili. El canvi al seu estadi (Anfield) és radical. Han guanyat tots els partits excepte l'empat a zero amb el Bayern, i només el PSG va ser capaç d'anotar-li dos gols. Així doncs, el Liverpool vol repetir la gesta de l'any 2007, quan va aconseguir guanyar al Camp Nou (1-2) i eliminar els blaugrana als vuitens de final, a més de ser l'únic equip anglès que ha aconseguit guanyar el Barça al Camp Nou en competició oficial en tota la història. Els precedents dels blaugrana amb el conjunt entrenat per Jürgen Klopp no són precisament positius, ja que el Barça mai ha guanyat el Liverpool a casa (dos empats i dues derrotes) ni mai l'ha derrotat en el global d'una eliminatòria.

El tècnic del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha donat més minuts de descans a Messi que la temporada passada i, per exemple, en el darrer partit de lliga i va entrar en la segona part. A hores d'ara la temporada passada havia disputat 4.265 minuts i aquest any n'ha jugat 3.573 fins ara. L'única incògnita de l'onze de Valverde serà el tercer davanter, on té per triar entre Ousmane Dembélé, que ha empitjorat el seu rendiment des de la darrera lesió del francès, i Philippe Coutinho, que s'enfrontaria al seu exequip i, a més, està millorant el joc en els darrers partits.

Tot i la bona ratxa de partits guanyats al Camp Nou, Valverde va assegurar ahir en roda de premsa que «l'afició està sent decisiva en els darrers partits però al final només és un camp, amb dues porteries i 22 futbolistes intentant anotar un gol». L'extremeny va destacar la capacitat del Liverpool «d'atropellar-te en quinze minuts». Amb un Barça ja campió de lliga i el Liverpool disputant-la encara amb el Manchester City, Valverde considera que tenir la lliga al sac els permet «un cert marge, però en unes semifinals tothom està molt atent». El tècnic blaugrana va afirmar que els espera un rival «temible» a les semifinals.

El migcampista Ivan Rakitic va ser el jugador que va acompanyar Valverde en la roda de premsa prèvia. El croat va assegurar que «l'escenari ideal és no rebre gols, ja que la victòria és important, però si no n'encaixem cap tant és un escenari perfecte».