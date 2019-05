Pas de gegant del Barça cap a la final de la Champions

La final de a Champions és a tocar per al Barça, que aquesta nit al Camp Nou s'ha avançat al Liverpool amb un 3-0 que dona marge de cara a la tornada a Anglaterra.

El FC Barcelona ha saltat al terreny de joc accelerat, buscant la sortida ràpida, però amb accions imprecises i amb pilotes regalades al rival. El Liverpool tanmateix, no ho ha aprofitat, amb un joc també poc eficaç en el tram final del camp. En l'anar i venir, l'àrbitre ha obviat unes mans clares dins l'àrea dels anglesos (min 13) i Coutinho ha tingut el gol a prop amb un xut tou (min 14).

La lesió de Keita (min 20) ha tret domini als visitants al centre del camp i Suàrez ha obert la llauna al minut 26 després d'una centrada de Jordi Alba, que l'uruguaià ha tocat magistralment amb la punta del peu per enviar-la al fons de la porteria. Era el primer gol de Suárez en aquesta Champions.

Mané ha demostrat que el Liverpool no tenia ganes de rendir-se amb un xut al minut 34 que ha sortit un pèl elevat. Semblava que el Barça no pensés en que hi haurà una tornada. Llançat a l'atac, ha estat Messi qui ha recordat als companys que calia més control de la pilota.

En la represa, els de Valverde han sortit més continguts i han cedit la pilota al Liverpool, que al minut 59 ha posat a prova Ter Stegen. El tècnic ha intentat aportar vida a l'equip i ha tret un novament intermitent Cou per Semedo.

Amb paciència, el Barça ha esperat el segon. Ha sortit de les botes de Sergi Roberto, que ha deixat la pilota de cara per Suárez, que l'ha enviat al pal. Però un astut Messi ha recollit l'esfèrica i no ha perdonat. Era el minut 75.

Messi, al 83, ha tornat a demostrar que vol aquesta Champions amb un golàs de falta que ha fet esclatar el Camp Nou i que fins i tot ha rendit el tècnic del Liverpool Jürgen Klopp.

Els anglesos han estat a punt de marcar un minut després, però el pal ha evitat que Salah fes el 3-1. I també n'ha perdonat una Dembelé, que hauria pogut sentenciar l'eliminatòria amb el 4-0 en el darrer sospir, però ha enviat la pilota a les mans del porter.