Els sis aficionats del Liverpool detinguts per desordres públics passaran una nit més al calabós

Els sis detinguts del Liverpool pels aldarulls de dimarts al vespre a Barcelona dormiran com a mínim una nit més a la comissària de les Corts dels Mossos d'Esquadra. La policia no preveu que passin a disposició judicial fins dijous o divendres. La Guàrdia Urbana va detenir ahir al vespre sis persones per aldarulls i desordres públics a la Plaça del Reial. Un vídeo difós dels incidents també mostra com uns 'hooligans' llencen a l'aigua de la font de la plaça un venedor ambulant de cerveses. El Liverpool ha emès un comunicat en què condemna els fets i diu que es tracta de comportaments "inacceptables i intolerables" i que col·labora amb les autoritats espanyoles per identificar-ne els responsables.

Segons fonts policials, els aficionats detinguts haurien llençat objectes contra els agents i com a conseqüència dels fets es va haver de restringir el trànsit a La Rambla durant alguns moments.

La Guàrdia Urbana també va intervenir prop de 3.000 llaunes de cervesa destinades a la venda ambulant als entorns de la mateixa plaça. Es van interceptar als diversos venedors ambulants i també a un magatzem de la zona que presumptament abastia els 'supporters'.

D'altra banda, Mossos i Guàrdia Urbana tenen en marxa un dispositiu de seguretat específic, com en ocasions de partits similars en el passat, per garantir la seguretat en les hores prèvies, durant i posteriors al partit. Es preveu que uns 5.000 aficionats del Liverpool siguin a Barcelona, i han marcat un punt de trobada a la zona de la sala Razzmataz.

El Liverpool s'enfronta aquest dimecres al Barça al Camp Nou en el partit d'anada de les semifinals de la Champions League.