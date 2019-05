Iker Casillas, ingressat a Porto per un infart

El porter Iker Casillas ha tringut un infart durant l'entrenament del seu actual equip, el Porto, segons han informat mitjans de comunicació de la ciutat portuguesa. Casillas, de 38 anys, ha hagut de ser hospitalitzat i es troba estable, la seva vida no corre perill. Se li ha practicat un caterisme i està ingressat en l'Hospital CUF de Porto. Aquesta és la quarta temporada de Casillas a Porto on viu la seva esposa, la periodista Sara Carbonero, i els seus fills. Ha acabat de renovar per una temporada més i l'actual campanya estava jugant de titular, destacant la participació del Porto en la Lliga de Campions, on va arribar fins a quarts de final, on va ser eliminat pel Liverpool.

Casillas va jugar setze temporades al Reial Madrid, amb els qual va guanyar tres Champions i va ser el porter de la selecció espanyola campiona del món el 2010 i de dues edicions de l'Eurocopa, en els anys 2008 i 2012. Aquesta temporada ja no tornarà a jugar i caldrà veure quina és la seva evolució per saber si continuarà o no la seva carrera professional.