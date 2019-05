L'Ajax colpeja primer un Tottenham sense gol

El primer duel de semifinals entre els dos equips revelació de la Lliga de Campions, el Tottenham i l'Ajax, es va resoldre a favor dels matagegants holandesos.

A l'inici del matx, els visitants intentaven tenir la possessió de la pilota davant la forta pressió local. Malgrat el gran ambient a les grades, l'Ajax jugava sense por, com ho ha fet en altres escenaris. El primer gol no va tardar en arribar i va ser favorable als holandesos. El va anotar Van de Beek qui, amb molta sang freda, va superar Lloris dins de l'àrea després d'una passada interior de Schöne (min 14). El Tottenham ho estava passant malament davant el domini de l'Ajax. Lloris va evitar el 0 a 2 a una rematada del mateix Van de Beek (min 25). El central local Vertonghen va haver de ser substituït al minut 39 després d'una topada amb el porter visitant Onana i el seu propi company Alderweideld. En el tram final del primer temps, el Tottenham va intentar reaccionar a pilota parada però sense encert per marcar.

La segona part va començar amb ritme i ocasions en les dues porteries. Com no podia ser d'una altra manera, el Tottenham (no tenia la seva figura Keane per lesió) va empenyer amb força buscant millorar el marcador desfavorable. El segon temps va tenir més verticalitat local i menys possessió holandesa. El Tottenham arribada a l'àrea visitant però amb poques idees malgrat alguna oportunitat prou vàlida no aprofitada. Van anar passant els minuts i l'Ajax va resistir fins al final ben plantat sense rebre cap gol. Fins i tot, el pal va evitar que el visitant Neres fes el segon (min 78).