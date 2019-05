El Manresa FS estrena les samarretes del 40è Aniversari amb una golejada contundent

En la lluita per una de les tres primeres places que donen dret a jugar la Copa del Rei la temporada que ve, el Manresa FS no ha fallat aquesta tarda davant el Sogorb valència, un equip que ja fa unes jornades que va perdre la categoria. Al pavelló del Pujolet, els manresans s'han imposat per un contundent 10 a 3. A la primera part, el Manresa FS dominava per 4 a 0; després d'un llançament de penal al pal, els visitants han fet dos gols, tot i que els dos equips han marxat als vestidors amb 5 a 2 al lluminós. A la represa, dos gols molt seguits del Manresa FS han acabat de sentenciar un conjunt valencià que ha jugat molta estona amb porter-jugador. Els manresans, en aquest duel, han estrenat l'equipació del 40è Aniversari; a les samarretes hi figuren els noms de tots els jugadors, tècnics i auxiliars que han jugat al primer equio.