Messi i Picas seran distingits amb la Creu de Sant Jordi

La Creu de Sant Jordi és una distinció anual que atorga la Generalitat de Catalunya des del 1981 a aquelles persones i entitats socials que «pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat especialment en el pla cívic i cultural». Enguany, entre els guardonats hi figuren el futbolista Leo Messi i l'esportista manresana Núria Picas, entre 29 persones i 15 entitats distingides.

Leo Messi rebrà la Creu de Sant Jordi per la seva destacada trajectòria esportiva, que l'ha dut a ser reconegut com a millor jugador de tots els temps. De l'Argentina, va arribar a Catalunya quan encara era un nen per integrar-se a les categories de futbol base del Barça. El jurat qualificador d'aquestes distincions també han tingut en compte la humilitat, l'honestedat, l'aprenentatge, la creativitat, el sentit d'equip i el respecte. A banda dels mèrits esportius, Messi també ha creat la seva fundació, que incideix en equipaments per a infants i jove, i ha col·laborat en diversos centres hospitalaris com ara l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona amb la construcció del Pedriatic Cancer Center.

Messi serà el segon futbolista que rebrà la Creu de Sant Jordi després de Johan Cruyff, el 2006.

En el cas de la manresana Núria Picas, rebrà la Creu de Sant Jordi per la seva excel·lència en les curses de muntanya amb un extens palmarès com ara haver estat campiona del món d'ultratrails. Per mitjà de la pràctica esportiva, sempre marcada per la superació, Picas ha refermat el seu compromís amb la defensa de la democràcia i les reivindicacions nacionals de Catalunya.