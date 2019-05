El Viladecans venç l'ajornat i pren el lideratge al Manresa

Pocs dies ha durat el lideratge del Manresa al grup 2 de Primera Catalana. Els manresans, que van aprofitar diumenge l'ensopegada del Viladecans al camp del Lleida B, avui han vist com l'equip del Baix Llobregat no fallava en el duel que tenia pendent amb el Tàrrega (2 a 1). També aavui, el tercer classificat, l'Andorra, s'ha posat al dia i ha superat el Lleida B a domicili (0 a 2). Així, la classificació és liderada pel Viladecans amb 58 punts, seguit del Manresa amb 56 i de l'Andorra amb 55. Diumenge, el Manresa defensarà la segona plaça al Congost davant, precisament, el Tàrrega, dirigit per l'anoienc Edu Berrocal i amb el santjoanenc Lluís Clop a les seves files. L'Andorra rebrà el Cambrils, i el Viladecans, a l'Igualada.