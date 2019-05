Messi i Suárez aturen l'allau 'red' i aplanen el camí cap a la final

Qui pensava veure un partit habitual del Barça, amb domini del joc, amb possessions llargues, anava errat, ben errat. Però el que sí que es va poder veure, un cop més,va ser l'efectivitat dels seus davanters, en especial de Leo Messi, autor de dos gols, el segon un altre golàs de falta directa. El resultat final de 3 a 0 deixa el camí aplanat cap a la final de Madrid, encara que anit el conjunt blaugrana va patir el que no està escrit per sortir-ne vencedor.

Com si de la final es tractés, tant el conjunt blaugrana com el Liverpool van anar a buscar la victòria des del primer moment, sense especular. Això va fer que en molts moments de la confrontació semblés que sobre el terreny de joc hi havia precipitació d'uns i altres amb constants contracops, uns més ben trenats que altres.

El Barça va sorprendre amb l'alineació d'Arturo Vidal en el lloc d'Arthur; no tant Coutinho, que ja s'esperava per Dembélé. En el Liverpool va estar absent Firmino (va sortir entrada la segona part), encara lesionat. Des d'un primer moment va quedar clar que el conjunt anglès venia a marcar. El joc va començar molt viu i va acabar als 45 minuts de la mateixa manera. Els dos equips jugaven de tu a tu, amb poques precaucions. El Liverpool feia la pressió molt alta i dificultava la sortida de la pilota dels defensors locals. Ja en el primer minut, Salah va avisar, però es va enredar amb la pilota a la frontal de l'àrea. Al minut 4, Mané va guanyar l'esquena a Piqué i va caure dins de l'àrea però el col·legiat no es va molestar a consultar el VAR. La pilota anava amunt i avall. El Liverpool dominava el mig del camp però tenia dificultats per crear perill real. El Barça no jugava còmode; tot i això, quan es presentava a la porteria contrària feia perill. Al minut 14, Coutinho va executar un llançament molt tou que Alison va aturar sense dificultats.

Al minut 20 es va lesionar el migcampista visitant Keita i en el seu lloc va entrar Henderson dos minuts després. Aquest canvi va afectar uns minuts el Liverpool, fins que no es va recompondre, i això ho va aprofitar el Barça per jugar els seus millors minuts. No va tardar a arribar l'1 a 0. Jordi Alba va rebre a la banda esquerra i va posar la pilota entre els dos centrals del Liverpool. Atent a això, Suárez es va anticipar també al porter per fer el primer gol. L'olfacte de l'uruguaià va tornar a donar rendiment al Barça.

El gol va animar els de Valverde, que van aturar el domini visitant amb bones arrancades sobretot de Messi, encara que el mig del camp del Liverpool va tornar a aparèixer a la part final del primer temps. Al minut 34, els anglesos van disposar de la seva millor ocasió però Mané no va aprofitar una centrada creuada que Piqué es va menjar. La rematada del senegalès va anar als núvols amb una definició molt deficient. En els darrers minuts de la primera part, amb tres de descompte per l'aturada en la lesió de Keita, el ritme no va baixar, però sense més moviments al marcador.

A la represa, i en la fase inicial, Ter Stegen es va erigir en l'heroi del Barça. En el primer minut el porter alemany va treure una bona mà per aturar una rematada creuada de Wijnaldun després d'una acció destacada de Salah. L'egipci va posar també a prova Ter Stegen al minut 52 amb un altre llançament, aquest des de la frontal. Eren els minuts del porter del Barça. En el 58, després d'una bona acció combinativa dels reds, Wijnaldum va xutar molt centrat i l'alemany va aturar amb molta facilitat.

Tot i el clar domini visitant, el Barça tenia esporàdicament algunes accions de perill. Al minut 63, Arturo Vidal, tot sol a la banda esquerra i dins de l'àrea, va optar per fer una centrada deficient amb la cama esquerra en lloc de fer un llançament a porteria. El millor per al Barça, tot i els patiments, encara havia d'arribar. Al minut 75, en una acció afortunada, Suárez va fer una rematada amb la cuixa al travesser i Messi, tot sol, va agafar el rebuig per fer el 2 a 0 a pler.

Aquest gol va desorientar el Liverpool i les seves ànsies de marcar. I encara més quan el déu Messi va baixar a la terra per fer un autèntic golàs de falta directa, d'aquells que darrerament ens té acostumats. El 3 a 0 era un premi, potser no merescut, però això també es futbol. La demostració que ahir no era el dia del Liverpool es va comprovar al minut 84 quan Salah, amb tot a favor, va xutar al pal després que Rakitic tragués de la mateixa ratlla de gol una primera rematada.

En els darrers minuts (el partit es va allargar força), el Barça va disposar de diversos contracops per fulminar encara més el Liverpool, sobretot el darrer quan Dembélé, tot sol dins de l'àrea, va fer un llançament a les mans d'Alison.

Dimarts de la setmana que ve (21 h), els dos conjunts es veuran les cares, ara a Anfield.