VÍDEOS | Els narradors embogeixen amb l'obra d'art de Leo Messi

Leo Messi va fer embogir el Camp Nou amb un autèntic golàs de falta que posa els blaugranes amb peu i mig a la final de la Champions League.



Al minut 82 de partit l'astre argentí va plantar la pilota a 29 metres de la porteria i va decidir, un cop més, fer màgia. Semblava del tot impossible, però Messi va etzibar un xut potent i col·locat que va agafar una efecte demolidor per acabar entrant per l'escaire de la porteria del Liverpool. Tot i la bona estirada d'Allison, el 3-0 va pujar al marcador i el capità blaugrana ho va celebrar amb gran entusiasme.



Els narradors de ràdio i televisió, igual que qualsevol aficionat, es van queda astorats amb la meravella del 10 del Barça. Aquestes són les millors narracions del gol de Leo Messi.



Bernat Soler (La TdT Catalunya Ràdio)





For those who haven't seen it, here is the alien hybrid Lionel Messi sensational freekick goal number 600 for FC Barcelona. pic.twitter.com/ldmu1iRuEu