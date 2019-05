Xavi anuncia que es retira i que el seu futur és com a entrenador

Xavi Hernández, el migcmapista egarenc de 39 anys i un jugador fonamental en els èxits del Barça i de la selecció espanyola, ha anunciat a través d'una carta oberta que aquesta serà la seva última temporada en actiu i que el seu futur professional serà com entrenador. Des de Doha, on enguany s'ha proclamat campió de la lliga de Qatar amb l'Al Sadd Sports Club. Xavi lloa la influència que han tingut en la seva carrera La Masia i Johan Cruyff. Té molt clara quina serà la seva filosofia com entrenador: "reflectirà l'estil que vam desenvolupar durant molts anys sota la influència de Johan Cruyff i que té el seu màxim exponent en la forma de jugar del FC Barcelona. M'encanta veure els equips que prenen la iniciativa sobre el terreny de joc, el futbol d'atac i tornar a l'essència del que vam estimar des dels nostres temps d'infantesa: el futbol de possessió".

Xavi ha fet el seu anunci un dia després de l'infart de miocardi que va afectar un dels seus companys de generació i gran amic, el porter Iker Casillas. Amb l'exporter madridista va ser campió del món sub-20 i medalla de plata als Jocs Olímpics de Sydney el 2000. També va guanyar el mundial del 2010 a Sud-àfrica i les Eurocopes del 2008 i del 2012. Amb el Barça, Xavi Hernández va guanyar 8 lligues espanyoles i 4 edicions de la Lliga de Campions abans de deixar el club el 2015.