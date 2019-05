Andrea Vilaró es desvincula del Cadí sense aclarir si fitxa pel Perfumerías Avenida

El Cadí la Seu i l'escorta Andrea Vilaró han anunciat que separen els seus camins. La jugadora barcelonina ha assegurat en una carta pública, aquest divendres, que "marxo per viure experiències noves, reptes esportius motivants i per veure fins on puc arribar, sense oblidar, però, d'on vinc". En cap cas, però, la líder de la històrica temporada del conjunt urgellenc confirma el seu més que possible fitxatge pel Perfumerías Avenida de Salamanca. Sedis Bàsquet ha agraït "la seva professionalitat i tot el que ha aportat a l'equip en aquestes darreres quatre temporades tant a dins com a fora de la pista".

Vilaró havia acabat aquest abril el seu contracte, que havia renovat fa dos anys. El club de la Seu li va oferir la renovació amb un increment salarial i garantint-li un rol fonamental dins l'equip. Però la jugadora, que ha recordat que va arribar a la capital urgellenca "lesionada i probablement vivint la pitjor època de la meva vida", s'ha estimat més "fer un pas endavant en la seva carrera esportiva". L'escorta afirma que la decisió és molt meditada i agraït a tots els estaments del club el fet que "vau creure en mi, vau fer que tornés a gaudir del bàsquet i que em sentís jugadora".

La jugadora, en plena maduresa esportiva, explica en l'inici de la seva carta oberta que "deixo la Seu després d'haver fet la millor temporada del club, deixant-lo on es mereix, terceres a la lliga, quedant semifinalistes a la primera Copa de la Reina de la seva història, classificant-nos pels Playoff i classificant-nos per l'Eurocup de la propera temporada. En definitiva, una temporada històrica". I espera que la decisió de desvincular-se ara del club no sigui un adéu per sempre sinó un arreveure. Un "fins aviat".

Després del que va acabar sent el darrer partit de la temporada, el segon de la sèrie semifinal contra l'Uni Girona, i vist el parlament que va fer des del mig de la pista cap al públic just al costat de la primera capitana, Georgina Bahí, el club de la Seu, sabedor de l'oferta de Salamanca, ja va començar a pensar en una negativa a l'oferta de renovació. Per això que l'entitat urgellenca ja està treballant en un recanvi.

De fet, cada cop sembla més clar que la renovació que haurà d'afrontar la plantilla serà molt important. Hores d'ara només continua amb vincle contractual Irati Etxarri. La renovació del tècnic Bernat Canut s'hauria d'anunciar en breu. També s'espera la resposta positiva de Georgina Bahí i Yurena Díaz a les ofertes de renovació plantejades per la direcció esportiva de Sedis Bàsquet.