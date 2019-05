El bagenc Ignasi Ávila guanya la última etapa de la Titan fent tàndem amb Joan Font

La catorzena edició de la Titan Desert, la prova de bicicleta de muntanya que se celebra al desert del Marroc, s'ha tancat aquest divendres amb una etapa amb final a Maadid i que ha vist la victòria, per primera vegada, de dos corredors fent equip en tàndem.

El bagenc Ignasi Ávila i Joan Font, de Vilanova de la Geltrú, han sigut els vencedors del dia en la categoria masculina, ampliant al BTT els seus èxits aconseguits en la pista i en la ruta. La victòria absoluta en categoria masculina ha estat per a Josep Betalú, d'Amposta i resident a Costa Rica, que ha igualat les quatre victòries absolutes de l'exciclista professional Roberto Heras. El segon classificat, a tres minuts del campió, ha estat el fruitosenc Guillem Muñoz, del TBellès Cannondale manresà. Entre els deu primers, el TBellès també ha col·locat dos corredors més. setè ha estat José Luos Gómez i desè Robert Bou.

En categoria femenina, hi ha hagut el triomf de la catalana Anna Ramírez (Viorcam KH7) amb la manresana Núria Picas, també del TBellès, en un excel·lent quart lloc final. Aquesta edició de la Titan Desert ha estat tenyida de dol per la mort d'un biker aragonès de 46 anys, la primera que hi ha hagut en la història de la prova.