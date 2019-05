Lalanne, també lesionat al curs de rècord

No està gens de sort el Baxi en aquesta recta final de lliga amb les lesions quan està lluitant per ser als play-off. Si Corey Fisher en té per unes quantes setmanes per una lesió muscular i Erik Murphy arrossega molèsties a la planta del peu dret, ahir el club informava que el pivot Cady Lalanne no estarà disponible per al partit d'aquest diumenge a Vitòria contra el Baskonia per una lesió al múscul soli de la cama dreta que es va fer davant de l'UCAM Múrcia. I s'ha de recordar que el Manresa té dos partits molt immediats després del de Vitòria: el divendres dia 10 de maig al Congost amb l'Andorra, i el 12 amb el Joventut, a l'Olímpic.

Tot en una temporda en la qual el Bàsquet Manresa ha igualat els 22 homes amb minuts de joc que ja va tenir en la temporada 14-15. En aquella campanya, a les ordres de Pedro Martínez, el Manresa es va salvar in extremis gràcies a un agònic triomf en la pista del Reial Madrid en l'última jornada de la competició. Ara la situació és del tot diferent, lluitant pels play-off.



Lesions i motius esportius

De motius per fer canvis i donar d'alta a nous jugadors el Baxi n'ha tingut de diferents. El més atípic va ser per l'adeu d'Alex Renfroe, el qual tenia clàusula de rescissió en el seu contracte si li arribava una oferta d'un club que disputés una competició europea. El cas es va donar amb el Partizan i va haver de ser substituït per Corey Fisher, que ha tingut una contribució ben positiva com a director de joc fins que es va lesionar dues vegades, la segona ocasió de més gravetat, amb el trencament muscular que l'ha deixat fora de joc.

Les lesions van ser la primera de les causes que motivaven els canvis i el protagonista va ser un Justin Doellman que, després de reincorporar-se, es veia obligat a deixar l'equip per problemes a l'esquena. Per un motiu o altre, de més gravetat o menys, fins a onze jugadors han estat lesionats i no han pres part en algun partit. Jakis Gintvaninis, el base lituà, decidia no continuar i va voler avançar l'operació que tenia prevista a l'espatlla. Guillem Jou i Pere Tomàs han tingut, en els darrers mesos, molèsties que no els han impedit continuar en dinàmica de l'equip. Més greu va ser la lesió al turmell de Jordan Sakho, que el va deixar mesos fora i que va dur al Congost un Sima que va convèncer i que s'ha quedat per reforçar més la posició de cinc. Descomptant ara el lesionat Cady Lalanne, només Álvaro Muñoz, Lundberg i Ryan Toolson han jugat tots els partits.