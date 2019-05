Sosa, guanyador del torneig d'escacs actius de la Joviat

El segon Obert Internacional d'escacs actius Fundació Joviat, puntuable per al Circuit Català, es va celebrar i va superar amb escreix els 75 participants de la primera edició. Aquest cop s'arribava als 144. Entre els inscrits hi havia dos Grans Mestres (GM), quatre Mestres Internacionals (IM), cinc Mestres FIDE (FM) i cinc Mestres Catalans (MK), i que venien des de l'Argentina, Armènia, Andorra, Xile, Colòmbia, Cuba i Catalunya. El torneig es va disputar a nou rondes de 15 minuts amb 5 segons d'increment per jugada.

La direcció va ser a càrrec de Jordi Lladó, i el control, de l'àrbitre internacional Miguel Ramos, amb assistència d'Alexandra Muratet. Es van complir rigorosament els horaris previstos. Es van disputar 5 rondes al matí i 4 a la tarda. Els escaquistes van dinar a les instal·lacions de la Joviat.

El triomf se'l va endur l'argentí

Tomás Sosa (CE Mollet), que va anotar 8 dels 9 punts possibles, i va vèncer el campió de la primera edició, el GM armeni resident a Manresa, Karen Movsziszian (del Sant Andreu), que en va fer 7,5. El tercer va ser el GM d'origen cubà José Ángel Guerra (Cerdanyola), que va encapçalar un nombrós grup de 7 jugadors amb 7 punts gràcies als millors desempats. Guerra, que viu a Cardona, és ara el vigent campió de Catalunya en la categoria absolut. Pel que fa als bagencs, també van destacar en el torneig Ramon Riera (Santpedor), 12è amb 6,5 punts, i JR Menac (del Catalònia EC), 24è amb 6 punts. Josep Creus, del Navarcles, va ser 1r en S60 ( 29è amb 6 punts).

En les categories de promoció

participaven 85 jugadors, força d'ells d'entre els millors catalans a les seves categories. Van guanyar: Isaac Herman (Colon Sabadell Chessy) en sub-8; Daniel Salinas (Colon Sabadell Chessy), sub-10; Serni Ribera (CE Geva-Cea) en sub-12; Roger Bernadó (Colon Sabadell Chessy), en sub-14; i Carles Martín (Palleja) en sub-16. Dels locals van destacar: Oriol Nájar (Fundació Joviat), tercer en el grup de sub-8; Marc Tarragó (Balsareny-Sallent UE), 5è en sub-10; Èric Iborra (F. Joviat), 3r entre els sub-12; i Adam Sultygov (Fundació Joviat), 6è en sub-14.

Van ser en el lliurament de trofeus el regidor d'Esports, Jordi Ser-racanta, Jaume Sensat ( responsable d'esports a la Joviat), Jordi Magem (director tècnic de la FCE), Teresa Muñoz (secretària general de la FCE) i l'àrbitre del torneig, Miguel Ramos.