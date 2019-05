El Manresa i l'Igualada tenen demà partits clau a la part més alta de la classificació

Arriba l'hora de la veritat. Els equips encaren la recta final de les competicions amb molts reptes en l'aire. Al grup 2 de Primera Catalana, el Manresa i l'Igualada, molt ben posicionats a la classificació, tenen quatre partits per endavant amb l'objectiu de lluitar fins al final per les dues posicions de privilegi: la primera, que dona l'ascens directe a Tercera Divisió, i la segona, que permet jugar la promoció per ascendir davant el segon classificat de l'altre grup, molt possiblement el Girona B.

Després que la categoria de Primera Catalana es posés al dia dimecres amb dos partits que havien estat ajornats al grup 2 –el Viladecans va superar el Tàrrega (2-1) i l'Andorra, el Lleida B (0-2)– els del Baix Llobregat tornen a ser els líders, amb 58 punts, en detriment del Manresa, que es troba dos punts per sota. Demà, els manresans rebran la visita de l'incòmode Tàrrega (12 h). Els targarins, dirigits pel tècnic anoienc Edu Berrocal i amb el santjoanenc Lluís Clop a les seves files, es troben consolidatd a la part còmoda de la classificació. El Tàrrega en pocs dies ha passat de golejar la Muntanyesa (diumenge, per 4 a 1) a perdre per 2 a 1 amb el capdavanter Viladecans, dimecres.

El tècnic del Manresa, Andreu Peralta, parla del Tàrrega com un rival «molt complicat per la seva manera de jugar i el perfil de jugadors que té. Vénen de golejar la Muntanyesa, encara que dimecres no van treure res de postiu del camp del Viladecans. Nosaltres, malgrat la posició que ocupem, juguem sense pressió però amb ganes de guanyar, és clar».

Per a aquest enfrontament, el Manresa només té la baixa del sancionat Florent.

L'altre partit transcendental de la jornada és el que disputarà l'Igualada a Viladecans (17 h). Els anoiencs són quarts amb 52 punts i, per tant, amb sis menys que el seu rival de demà. És clar que els homes dirigits per Moha tindran en aquest enfrontament la darrera oportunitat d'agafar el tren que porta a la lluitar per ser al capdavant. I tot sense descuidar l'Andor-ra. El tercer classificat (55 punts) té a priori un duel assequible amb un Cambrils força enfonsat, demà a la tarda al Principat (17 h).