«No esperàvem tenir tantes dificultats»

El Baxi Manresa afrontarà el seu moment més culminant a la lliga, quan s'ha de dedicir si entra o no als play-off, amb uns problemes que l'han acompanyat durant la temporada i que afecten alguns dels seus jugadors de referència. Així, en l'esprint final de la lliga regular s'ha perdut Corey Fisher per un trencament de fibres (substituït per Sergi Garcia), i en el partit de demà al Buesa Arena enfront del poderós Kirolbet Baskonia (19.30 hores) és segur que no hi serà el pivot titular, Cady Lalanne. El club ja ho va comunicar dijous, i ahir el tècnic Joan Peñarroya explicava que «en el partit contra l'UCAM va tenir molèsties als bessons i s'ha vist que és una lesió muscular en el soli de la cama dreta». I la gran pregunta és: estarà a punt el pivot haitià per al partit de divendres vinent amb l'Andorra a casa i el de dos dies després a Badalona? La resposta de Joan Peñarroya no ha pogut ser més enigmàtica: «Ja ho veurem».

El que sí que viatja avui cap a la capital basca és Erik Murphy, amb una fasciïtis plantar al peu dret que li va impedir juga davant del Gran Canària, i només ho va fer durant tres minuts enfront de l'UCAM. Ha entrenat a estones amb el grup i Peñarroya va informar, en la prèvia del partit amb el Kirolbet Baskonia, que fa quinze dies que segueix diferents tractaments. «També se l'ha infiltrat, però per poder jugar no necessita que l'infiltrin». La convocatòria per al partit de demà la completaran David Òrrit i Paco del Águila.

Peñarroya va reconèixer ahir, en la compareixença davant dels mitjans de comunicaició, que «tot l'any hem passat per molts problemes, però la veritat és que no esperàvem tenir, precisament ara, tantes dificultats. Això fa que tot es compliqui». Malgrat tot, va manifestar que l'equip es troba en bona disposició anímica: «Sí, amb ganes d'afrontar aquests partits, de fer-ho el millor possible».

El Baxi, malgrat perdre per un resultat final de 66-81, va plantar cara al partit de la primera volta al Congost, i l'objectiu és repetir-ho al Buesa Arena: «Ens trobem en un moment diferent, però anem amb un objectiu clar, que és el de fer un bon partit, el de competir contra un rival amb un poder físic immens que s'ha quedat a un pas de classificar-se per a la Final Four de l'Eurolliga». Les pallisses que s'han encaixat a les pistes de Reial Madrid i del Barça no condicionen el partit de demà a Peñarroya, «com tampoc el fet d'haver gua-nyat a la del Gran Canària». Sobre com veu la integració de Sergi Garcia, va dir que «porta una setmana més, i és segur que es notarà. Però tampoc no li podem exgir que tingui un paper i un impacte com el que va tenir Fisher quan va arribar, és un altre jugador».