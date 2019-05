L'Igualada lluita fins al final però no pot vèncer l'amfitrió Pardinyes

El Monbus Igualada va lluitar fins als darrers instants davant el Pardinyes, però no va poder assolir la victòria en la semifinal de la final a quatre del grup C de la Lliga EBA, que s'està disputant al pavelló Barris Nord de Lleida (87-84). Avui, a les 18 h, els anoiencs jugaran pel tercer lloc i la classificació per a la fase final d'ascens contra el Sant Adrià, que va caure amb el Tarragona en el partit anterior (88-79). Dues hores més tard, a les 20 h, es disputarà la final entre lleidatans i tarragonins.

Els jugadors dirigits per Jordi Martí van iniciar el matx amb molta força, un fet que els va permetre clavar un parcial inicial de 0-10 als primers dos minuts de joc, que va obligar el tècnic dels locals, Gerard Encuentra, a demanar temps mort. Després de l'aturada, els amfitrions van reaccionar i van finalitzar el quart inicial amb només tres punts de desavantatge en el marcador (23-26). El segon quart va ser molt anivellat, i els igualadins van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament per davant en l'electrònic gràcies a una meritòria cistella de dos d'Eduard Tejero.



Davis, decisiu per als locals

En la segona meitat, cap dels dos conjunts va poder obrir un forat definitiu, i l'accés a la final es va haver de decidir en les darreres posessions. Amb empat a 84 va aparèixer un dels jugadors més decisius del Pardinyes, Wendell Davis, per penetrar cap a cistella i anotar un dos més un que va ser definitiu, ja que en el darrer atac l'Igualada no va aconseguir anotar i els aficionats locals van poder celebrar el passi del seu equip a la final de la competició.