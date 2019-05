El Manresa empata a casa amb el Tàrrega i fa un pas enrere a la classificació

Les tres primeres posicions en un puny. El Viladecans continua líder amb 59 punts, l'Andorra és ara segon amb 58 i el Manresa és tercer amb 57. Així ha quedat la classificació després d'una jornada en la qual dos dels capdavanters, Viladecans i Manresa, no han passat de l'empat, i l'altra, l'Andorra, no ha perdonat a casa.

Els manresans, que rebien el Tàrrega, han pogut salvar un punt gràcies a un gol de Noah al minut 78, que igualava el que havien fet els visitants al minut 44. Sigui com sigui, el conjunt manresà ha quedat anímicament tocat després d'un gran esforç per doblegar un motivadíssim Tàrrega.

Els targarins han començat millor el partit; amb un bon joc combinatiu dominaven el centre del camp. Jofre ha tingut una bona opció al minut 8 després de recollir un rebuig dins de l'àrea, però la seva rematada ha anat als núvols. Poc després, Vargas també ho ha intentat però ha creuat massa la pilota. De mica en mica, el Tàrrega ha perdut gas i, en canvi, el Manresa aconseguia pujar el nivell. Al minut 27, el local David Sánchez ha fet una rematada que ha repel·lit el pal i, sis minuts després, el també jugador del Manresa Manel Sala ha estat a unt de marcar de falta. Als darrers minuts del primer temps s'ha equilibrat l'enfrontament i en una acció aïllada, el davanter del Tàrrega Jofre s'ha desempallegat del seu marcador dins de l'àrea i ha sorprès el porter del Manresa Pol Busquets. Era el minut 44 i ja pràcticament no va hagut temps per res més.

A la represa, i amb el marcador desfavorable, el Manresa portava el pes del partit tot i tenir dificultats de crear accions de perill real. David Sánchez ha rematat a la xarxa pel lateral al minut 58, una acció que ha arribat poc després d'una rematada semblant del visitant Jofre. La insistència del Manresa ha donat els seus fruits al minut 78. El golejador manresà Noah ha rematat en planxa una molt bona centrada de Romano per la banda esquerra. Amb l'1 a 1, el Tàrrega ha travat la recta final del partit i amb constants pèrdues de temps (han molestar i molt els aficionats locals, entre ells un grup de la Grada d'Animació del Baxi Manresa) ha aconseguit aturar l'empenta d'uns manresans que han buscat la victòria fins al darrer alè.