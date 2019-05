El passat i el present, una amalgama en la celebració del 40è aniversari del Manresa FS

Un centenar de persones de diferents etapes del club van participar en l'àpat del 40è aniversari del Manresa Futbol sala, celebrat ahir a Can Vila, a Artés arxiu particular

Records i vivències del passat, però també del present. Això és el que van reviure el centenar de persones que ahir al migdia es van reunir a Can Vila (Artés) en la celebració del 40è aniversari del Manresa FS. Des d'aquell primer partit a la pista, llavors descoberta, del col·legi Oms i de Prat, el 29 d'abril del 1979, fins ara, molta gent ha passat per una entitat que ha anat creixent any rere any fins convertir-se en un autèntic referent, no només a casa nostra, sinó també del futbol sala català. Alguns dels fundadors encara són al peu del canó, com els germans Pusó, el Pere Joan com a president actual i el Jordi com a tresorer. Ells han tingut tots aquests anys el suport necessari per convertir el Manresa FS (primer de tot Escodines FS) en una entitat gran, dedicada de ple al primer equip però també a una base que gaudeix de les millors categories.

Ahir, precisament, es van fusionar en l'àpat molt dels integrats de les primeres plantilles del club (van ser els encarregats de bufar les espelmes del pastís d'aniversari) amb altres generacions de jugadors, tècnics i auxiliars i, com no, del primer equip actual i d'algunes de les formacions de base que ara mateix té el Manresa FS, acompanyades de la junta directiva actual. Seguidors de tota la vida també els van fer costat en una celebració modesta però que va tenir com a ingredient principal la germanor entre una amalgama d'actius que en un moment o altre de la seva vida han format part de la família del Manresa FS.

Les samarretes que s'han dissenyat pel 40è aniversari van ser un dels atractius, tenint en compte que hi figuren els noms de tots els jugadors, entrenadors i auxiliats que han format part del primer equip del Manresa FS en algun moment de la seva història (es poden demanar al club pel preu de 20 euros).

Després de l'estrena de la samarreta per part del primer equip (va ser dimecres en el partit jugat contra el Sogorb) i del dinar d'ahir, la celebració del 40è aniversari tindrà continuïtat properament amb partits dels equips base de l'entitat contra la selecció catalana, en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet, que es combinaran amb una jornada de tecnificació a càr-rec de tècnics de la Lliga Catalana de futbol sala de la FCF. També el juny, el Manresa FS organitzarà, conjuntament amb l'Ajuntament, l'edició d'aquest any de la Nit de l'Esportista al Kursaal. Ja de cara a la temporada que ve, i en concret els dies 31 d'agost i 1 de setembre, es farà a mitges amb el FS Ripollet un Torneig Internacional juvenil. També el setembre, i davant un equip encara per determinar, partit del primer equip en motiu del 40è aniversari, que possiblement estarà inclòs en el tradicional Trofeu les Codines que se celebra cada any en aquestes dates.