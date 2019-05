La versió B del Barça no funciona a Vigo

El Celta va mantenir la tradició de fer el passadís al campió, abans de començar el seu duel amb el Barça a Balaídos. Un conjunt blaugrana ahir irrecognoscible en relació amb les seves alineacions més habituals. Amb la feina ja feta a la lliga, pensar en el duel de dimarts al camp del Liverpool era segurament el més intel·ligent.

Encara no s'havien jugat cinc minuts que Dembélé va demanar el canvi per una lesió muscular a la cuixa dreta (avui se li faran proves per confirmar la lesió als isquiotibials). Al seu lloc va entrar el jugador del filial Álex Collado. En l'arrancada, els jugadors del Barça van manejar el joc amb llargues possessions davant un Celta que, tot i les seves necessitats, a la classificació arriscava poc. El primer llançament el va fer Aleñá al minut 19, però va anar a fora molt desviat.

El Barça tenia el mig del camp controlat. Al minut 21, el jove Riqui Puig va fer una espectacular acció individual després d'una recuperació, en fer un bonic regateig aixafant la pilota i fent una ruleta dins de l'àrea del Celta. La primera jugada ofensiva dels gallecs va acabar en córner, després de desviar Vermaelen una centrada d'Hugo Mallo. El Celta semblava despertar igualant les forces.

Al minut 31, Maxi Gómez va estar a punt d'enviar al fons de la xarxa una magistral centrada de Iago Aspas. Les aproximacions locals també van esperonar uns aficionats esporuguits fins al moment. El Celta, de mica en mica, i amb una pressió més alta, aconseguia tirar enrere els blaugrana, encara que aquests, més en comptagotes, assetjaven la porteria de Rubén. Al tram final del primer temps, el porter del Celta va evitar el primer gol, en aturar una rematada de Wagué que va anar massa centrada, després de rebre una bona centrada de Riqui Puig (min 41). Dos minuts després, en una acció de contracop local, un xut de Maxi Gómez va ser desviat a córner. En uns moguts darrers minuts, una rematada de Malcom es va estavellar contra la defensa gallega (min 44). Aquesta va ser la darrera acció de cert perill d'una primera part espesa i en la qual el Celta va créixer a mesura que passaven els minuts, però de forma insuficient per doblegar un Barça més dominador al mig del camp.

La represa va començar amb una bona pujada a l'atac del senegalès Wagué per la banda dreta, que va assistir Collado, qui, després de controlar dins de l'àrea, va xutar contra la defensa gallega. Quan es portaven cinc minuts, Araujo va marcar després de rebre un rebuig de Cillessen en una rematada de cap de Cabral a la sortida d'un córner. Després d'uns minuts, el VAR va determinar que s'havia aconseguit en posició de fora de joc. L'anul·lació del gol va esperonar l'afició local en un intent de refer-se de la gerra d'aigua freda.

A la segona part, el joc del Barça va ser més discret. Al minut 58, Boufal va xutar per sobre de la porteria de Cillessen. Maxi Gómez la va tenir al 64: l'uruguaià va rebre una centrada per la dreta i, totalment sol, va rematar la pilota amb el cap a les mans de Cillessen. Al minut 65, un nou contratemps per al Barça en forma d'una altra lesió muscular, en aquest cas de Todibo. I mentre no es feia el canvi (el substitut estava escalfant), i per tant amb un home menys, els d'Ernesto Valverde van encaixar el primer gol. Aquest cop, Maxi Gómez va encertar amb una rematada al primer pal de volea, un bon gol que va fer embogir Balaídos (min 67). De forma molt valenta, el Barça va intentar igualar el marcador. Arturo Vidal va fer una rematada als núvols (min 75), i també el local Brais va xutar a fora un minut després.

El Celta no es conformava amb el gol de Gómez i buscava el segon que per estar tranquils i per sumant tres punts vitals per la permanència. I aquest va arribar de penal i amb suspens perquè la decisió de l'àrbitre va passar primer pel VAR. Aquest cop va decretar mans de Wagué en tallar una passada de Brais. L'incombustible Aspas va creuar la pilota lluny de l'abast deCillessen (era el 17è gol de l'ídol local). El va marcar al minut 88 i Balaídos era una festa. Veia el seu equip salvat.