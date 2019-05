El Berga venç un combatiu Masnou i torna a ser líder

El Berga va sumar una treballada victòria davant d'un lluitador Masnou, que va tenir els seus minuts per fer mal però que no ho va saber aprofitar. Amb aquesta victòria l'equip dirigit per Joan Prat torna a recuperar la primera posició, empatat a punts amb el Parets, a falta de tres partits en joc i amb set candidats pel títol.

Els blanc-i-vermells van començar molt endollats en els primers minuts. Noguera va fer una gran jugada individual per la banda i va assistir amb una passada de la mort cap a Agus per inaugurar el marcador en el minut 7. Després del gol, cap equip va aconseguir el domini del joc i no es va veure cap ocasió clara per cap equip. Amb aquest mínim resultat es va arribar al descans.

A la represa els berguedans van ampliar les distàncies amb un gol matiner de Joanet. El davanter local va aprofitar una pilota dividida per marcar el 2-0. Quan semblava que el duel feia baixada pels locals, el Masnou va reaccionar i va aconseguir reduir distàncies amb un gol al contraatac. A partir del gol, els jugadors visitants van gaudir dels millors minuts i van tenir dues ocasions molt clares per empatar. La primera va ser aturada pel porter local Peralta i la segona va sortir fregant el pal.

Els jugadors de Joan Prat van sentenciar amb el tercer gol obra de Carles Blanch al minut 58. Els jugadors visitants ja no van tenir cap més ocasió i la victòria es va quedar a Berga.