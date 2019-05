La Joviat tomba el Lluïsos de Gràcia i és segon en solitari

Sòlid triomf de la Joviat davant el Lluïsos de Gràcia (48-34), que, juntament amb la derrota del Granollers, les col·loca com a segones en solitari. La victòria, però, no va ser senzilla, amb unes visitants molt intenses en defensa, les manresanes els va costar obrir el marcador. A poc a poc les del Bages s'anaven apoderant del ritme del partit i amb elaboracions més ràpides i emfatitzant en el joc interior, van aconseguir un parcial de 12-0, que les va permetre obrir una escletxa important (24-12), durant l'equador del segon període. Les jugadores se'n van anar al descans amb aquesta diferència de 12 punts al marcador (30-18).

La Joviat va tornar a la pista amb mal peu, va disputar els pitjors minuts de l'enfrontament, amb unes barcelonines que seguien imprimint agressivitat en defensa i en atac es mostraven encertades. Van aconseguir un parcial de 0 a 8 durant els primers 4 minuts que estrenyia el marcador (33-28). Tot i aquest inici pos esperançador, les bagenques no van perdre la calma i van tornar a imposar el seu ritme de joc. Sense errors i mostrant-se sòlides en defensa, van retornar el parcial, de 8-0, i van aconseguir concloure el tercer període 10 punts per sobre (40-30), arribant el tram final amb bones sensacions però sabent que el duel seguia obert.

El Lluïsos de Gràcia va proposar alternances defensives, per intentar apropar-se a la Joviat, però no van funcionar. Una antiesportiva xiulada a les barcelonines les va acabar de treure del partit i les manresanes van poder exhibir el seu millor joc per sentenciar definitivament el matx (48-34).

La Joviat seguirà lluitant per per jugar la somiada final a 4, la setmana vinent, contra el Joventut.