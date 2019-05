L'Artés es mostra millor a la pròrroga i s'imposa a la pista del Ciutat Vella

El Club Bàsquet Artés va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Ciutat Vella barceloní, on es va imposar per un resultat final de 92-96 en un matx que es va haver de resoldre després d'una pròrroga.

Els bagencs van sortir a la pista sense res en joc, ja que la victòria del Sol Gironès Bisbal Bàsquet davant el Cerdanyola (73-60) els va deixar sense cap possibilitat d'acabar entre els quatre primers del grup 1 de Copa Catalunya, que lluitaran per l'ascens a EBA. Per la seva banda, el conjunt local necessitava el triomf per augmentar les seves opcions de permanència a la categoria.

Els jugadors dirigits per Jordi Estany van fer una bona sortida, amb encert en el llançament i un bon ritme ofensiu, i això els va permetre clavar un parcial inicial de 4-11. Tot seguit, però, els barcelonins van reaccionar i van passar a dominar el marcador i el ritme (21-20 al final del primer quart). En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa, i els dos equips trobaven cistella amb facilitat. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dos punts de marge pel Ciutat Vella (48-46).

En la segona meitat els locals van dur la iniciativa en el marcador i van tancar el tercer quart amb nou punts de renda (71-62), que es van ampliar a onze quan faltaven cinc minuts pel final. A partir d'aquí, l'Artés va dur a terme un canvi defensiu que el va permetre remuntar i capgirar el marcador. En la darrera possessió els visitants guanyaven per només dos punts, però van perdre la pilota i Bernuz va forçar la pròrroga. En aquesta, els homes d'Estany van fer un 0-6 de sortida i van saber administrar l'avantatge per endur-se el triomf.