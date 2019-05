L'Igualada desaprofita, al camp del líder, una bona oportunitat d'acostar-se als capdavanters

L'Igualada va desaprofitar una bona oportunitat d'acostar-se al líder Viladecans. En un partit molt travat, els igaualadins no van aprofitar les seves arribades.

Des del primer minut de joc, els jugadors de Moha volien fer valdre el seu joc en un camp complicat pel nivell del rival. Tot i això, l'alta pressió dels visitants incomodava la defensa local, que intentava neutralitzar la pressió de l'Igualada amb un joc molt directe. Omar, al minut 26, va tenir l'oportunitat més clara, que va ser evitada sota pals per un jugador del Viladecans. En canvi, a l'àrea d'Albert no hi van haver arribades locals. Es va arribar al descans amb empat a zero i amb la sensació que quedava molt per remar.

La sortida de la segona meitat va ser molt intensa. Els igualadins volien aconseguir trencar el marcador, però la falta d'encert en els darrers metres i la contundència de la defensa local no ho van permetre. Amb el pas del minuts, els de l'Anoia van arriscar més, fet que va provocar que el matx s'obrís totalment. No obstant, cap dels dos equips va saber aprofitar les seves ocasions i el partit va acabar en empat sense gols, un resultat que no va deixar content cap dels dos equips