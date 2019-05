L'Uni Girona es proclama campió de lliga després de vèncer el Perfumerías

Les gironines van començar el partit guanyant, però el criteri arbitral amb les faltes va condicionar aquests primers minuts per a les locals. El Perfumerías ho va aprofitar per tancar el primer quart dominant (16-21). En el segon període, l'equip gironí va poder evitar que el rival se n'anés i va arribar al descans amb tot obert, però per sota en l'electrònic (31-35). El duel va fer un tomb a l'equador del tercer quart, amb una tècnica a De Souza, que va capgirar el marcador i va posar les gironines per davant (41-38). A partir de llavors l'Spar Citylift, va anar a més, dominant de forma notable el ritme del partit i arribant el darrer període amb una avantatge considerable (53-42). El darrers deu minuts decidien una lliga i el Girona els va saber jugar a la perfecció. Van mantenir dominar en el joc tot mantenint l'avantatge en el marcador (62-49), gràcies a una gran defensa i la grana actuació de Palau. L'Uni Girona va tornar a ser campió de Lliga per segon cop en la seva història.