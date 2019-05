El Manresa venç el Cornellà i aconsegueix la tercera plaça

Ahir va tenir lloc a Balaguer, al Pavelló 1r d'Octubre, el desenllaç de la final a quatre, que va enfrontar el Cornellà i el Catalana Occident per decidir la tercera i quarta plaça. El Manresa, amb el triomf, no només assoleix el podi, sinó que tindrà accés al campionat estatal, que el portarà a enfrontar-se amb els millors conjunts d'Espa-nya. D'altra banda, el Joventut i el Barça es van enfrontar a la final, amb victòria blaugrana (50-82).

Als bagencs els va costar entrar al partit, amb un ritme espès i poc intensos en defensa, i el Cornellà aconseguia canastes senzilles que els catapultava al primer aventatge del partit (22-15). Les coses no van millorar al segon quart. Els bagencs no trobaven el seu millor joc i el Cornellà ho aprofitava per establir el màxim aventatge (39-27). El descans arribava i els nois de la Catalunya Central sabien que havien de canviar de xip si volien endur-se el triomf.

I així va ser, el Manresa va sortir amb actitud per capgirar el marcador, encertat des del perímetre i amb un ritme defensiu elevat, que els va permetre remuntar el duel abans d'arribar al darrer període (48-52). En els últims deu minuts hi va haver fases de desencert en els dos equips. Els manresans aconseguien mantenir el Cornellà a 4 i 6 punts de diferència, tot i que aquests retallessin el desaventatge al tram final (59-61), fet que va provocar certa incertesa, els nois de Jordi Serra van saber resoldre bé i sentenciar amb el 59 a 65 final.



El Maresme, campió femení

Ahir també es va resoldre la final a quatre femenina, en categoria cadet, que es va disputar a Igualada. El Maresme va sortir campió, després de tombar el Sant Adrià en la final (71-63). Per altra banda, el Basket Almeda, amb les anoienques Carlota Diaz-Guerra i Agar Farrés a les seves files, va derrotar el Barça i va aconseguir la tercera plaça (57-48).