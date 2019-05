El Monbus Igualada disputarà la fase d'ascens a LEB Plata

El Monbus Igualada va superar l'OIC Penta Sant Adrià per nou punts de diferència (80-89) en el partit pel tercer i quart lloc de la final a quatre del grup C de la Lliga EBA, que es va disputar al pavelló Barris Nord de Lleida. Amb aquest triomf, els anoiencs es classifiquen per disputar la fase final d'ascens a la LEB Plata, la tercera categoria del basquetbol estatal.

La fase es juga del dijous 16 al diumenge 19 de maig en seu encara per determinar, i l'Igualada tindrà com a rivals l'Enrique Soler de Melilla, el Gandia valencià i el Tizona de Burgos. El primer classificat del grup obtindrà l'ascens, mentre que el segon se'l jugarà davant el segon d'un altre grup.

Els jugadors anoiencs van sortir a la pista amb més força que el rival, i al final del primer quart ja van aconseguir sis punts d'avantatge (17-23). En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa, i els igualadins van poder arribar a la mitja part de l'enfrontament amb onze punts de diferència (36-47).



Triomf rematat a la represa

En la segona meitat l'Igualada va seguir portant el ritme del matx i va tancar el tercer quart amb quinze punts de renda (49-64). Per tant, el duel estava ben encarrilat. En els deu darrers minuts els visitants no van desaprofitar l'oportunitat, van resistir les darreres embestides dels adrianencs i es van poder endur un triomf que, lògicament, va ser molt celebrat per jugadors, tècnics i la nombrosa afició que es va desplaçar fins a Lleida. Al final del partit el tècnic anoienc, Jordi Martí, va declarar que «hem estat extremadament sòlids. Hem tornat a dominar el partit. Avui els darrers quatre minuts hem sabut acabar. Som capaços de tot. Això no ha acabat».



El Tarragona s'endú el títol

En la gran final de la competició, l'Ibersol Tarragona es va sobreposar al factor pista i va ser capaç de derrotar l'equip amfitrió, l'Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida per 72-65. En el primer quart els tarragonins van obtenir quatre punts de marge (22-18), però en el segon període els lleidatans, liderats una vegada més per Wendell Davis, es van situar a només un punt a la mitja part de l'enfrontament (40-39). En el tercer quart el Pardinyes va dominar i va assolir quatre punts de renda (53-57), però en els deu darrers minuts el Tarragona va clavar un 19-8 i va vèncer.